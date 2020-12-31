Парки Москвы подготовили онлайн-программу к новогодним праздникам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мастер-классы, творческие уроки, тренинги и лекции проведут столичные парки в праздники, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Присоединиться к онлайн-программам московские парки приглашают и детей, и взрослых. Основная часть занятий будет посвящена созданию своими руками новогодних украшений и подарков для друзей и близких", — рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
Первую новогоднюю программу проведет парк "Северное Тушино", который представит 1 января мастер-класс по витражному искусству. Онлайн-занятие опубликуют на страницах парка в социальных сетях. А с 2 по 10 января парк "Сокольники" будет радовать своих пользователей материалами по здоровому питанию и уходом за кожей.
Любителей садоводства приглашают 2 января на онлайн-занятие клуба "Зеленая школа" от Парка Горького. В социальных сетях парка разместят видеоурок по выращиванию мандариновых деревьев в домашних условиях. 5 января на страницах парка также проведут мастер-класс по созданию Рождественской звезды, а 6 января все желающие смогут сделать подсвечник из глины.
С 4 по 14 января москвичи смогут научаться делать фотоколлажи и панно для хранения старинных фотографий. Мастер-класс проведет музей-заповедник "Царицыно" на своих страницах. Для участия в занятии нужно предварительно зарегистрироваться.
Новогоднюю виртуальную выставку подготовил и музей-усадьба "Кусково", которая будет доступна в соцсетях учреждения по 30 января. На выставке представлены елочные украшения художника Валентина Розанова. Также музей подготовил лекцию "Живая история. Усадьба Кусково графа Шереметева", ее опубликуют на YouTube-канале 7 января.
Ранее сообщалось, что ВДНХ подготовила праздничную новогоднюю онлайн-программу. Все мастер-классы, лекции и другие мероприятия будут транслироваться в социальных сетях ВДНХ и на официальном сайте.
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