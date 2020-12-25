Столичные музеи и библиотеки подготовили новогоднюю онлайн‑программу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские музеи, библиотеки и культурные центры приготовили увлекательную онлайн-программу на выходные, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В субботу, 26 декабря, сотрудники библиотеки № 24 имени Назыма Хикмета проведут мастер-класс интуитивного рисования "Волшебная кисточка: путешествие в тропики". А в культурном центре "Бригантина" на следующий день научат рисовать Деда Мороза с помощи гуаши.

В субботу все желающие также смогут посетить уроки по изготовлению праздничных композиций из цветов от культурного центра "Академический". В этот же день уроки по новогодней флористике проведут и работники студии "Цветоведение".

Вечером сотрудники Московского многофункционального культурного центра будут ждать на уроке по росписи новогодних шаров. Участники занятия смогут вместе со специалистами преобразить старые елочные игрушки. Широкий спектр новогодних творческих онлайн-занятий предложит своим гостям и территориальная клубная система "Кунцево".

Кроме этого, в этот день на страницах библиотеки-читальни имени Тургенева при участии студенческой филармонии Колледжа музыкально-театрального искусства имени Вишневского пройдет виртуальный концерт "Время чудес".

Ранее сообщалось, что московские парки с 25 по 31 декабря проведут на своих страницах в соцсетях и YouTube-каналах творческие мастер-классы, познавательные лекции, концерты и новогодний квиз Деда Мороза.

Так, 25 декабря в 16:00 парк "Кузьминки" приглашает на лекцию, посвященную рождественским традициям XIX века. Зрители узнают, как любил отмечать Рождество князь Сергей Голицын. Трансляцию можно посмотреть на страницах парка в соцсетях.

