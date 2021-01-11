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Общество

13:12

Названа самая популярная электронная книга в России на праздниках

досуг общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Самой популярной электронной книгой среди россиян на новогодних каникулах стал детектив Джоан Роулинг "Дурная кровь". Данные привел сервис "ЛитРес".

Британская писательница пишет под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, напоминает РИА Новости.

Среди лидеров также оказались книги "Внутри убийцы" Майка Омера, "Думай медленно... решай быстро" Даниеля Канемана, "Расширить сознание легально" Владислава Гайдукевича и "Тревожные люди" Фредрика Бакмана.

Продажи электронных и аудиокниг зимними каникулами этого года выросли на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом год назад.

Ранее стало известно, что самой продаваемой книгой с 2010 по 2020 год стала "Хочу и буду" психолога Михаила Лабковского. С момента выхода в 2017 году на Ozon ее купили больше 100 тысяч раз.

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