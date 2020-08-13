В "Активном гражданине" завершилось голосование о переименовании станции МЦД-2 Кубанская

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В "Активном гражданине" подошло к концу голосование по вопросу переименования железнодорожной станции Кубанская в Люблине. В опросе приняли участие 207 544 человека, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В результате 49,55% респондентов выбрали, чтобы осталось название Кубанская. При этом 22,99% активных граждан посчитали, что станцию требуется переименовать обратно в Люблино.

12,04% москвичей посчитали, что решение о смене названия надо принять специалистам. Более 15% участников голосования затруднились ответить.

Станция столичного метрополитена "Люблино" и одноименная станция Курского направления МЖД расположены довольно далеко друг от друга. Однако они находятся в одном районе, на расстоянии двух километров. В связи с чем они не считаются транспортно-пересадочным узлом.

В прошлом году для того, чтобы не допустить ошибок и путаницы, железнодорожную станцию переименовали в Кубанскую. Такое название решили дать в связи с одноименной улицей, которая прилегает к железнодорожным путям.

Проект "Активный гражданин" начал работать в столице в 2014 году. В нем москвичи решают, какие улицы и дворы надо благоустроить, выбирают мероприятия для фестивалей, а также делятся своими идеями, предложениями. В общей сложности жители Москвы приняли участие в свыше 4,6 тысячи голосований.

Ранее стало известно, что станцию Печатники МЦД-2 планируют достроить в 2021 году. Как отмечается, остановочный пункт разместится между станциями Кубанская (Люблино) и Текстильщики Курского направления МЖД.