В "Активном гражданине" завершилось голосование о переименовании станции МЦД-2 Кубанская

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В "Активном гражданине" подошло к концу голосование по вопросу переименования железнодорожной станции Кубанская в Люблине. В опросе приняли участие 207 544 человека, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В результате 49,55% респондентов выбрали, чтобы осталось название Кубанская. При этом 22,99% активных граждан посчитали, что станцию требуется переименовать обратно в Люблино.
12,04% москвичей посчитали, что решение о смене названия надо принять специалистам. Более 15% участников голосования затруднились ответить.
Станция столичного метрополитена "Люблино" и одноименная станция Курского направления МЖД расположены довольно далеко друг от друга. Однако они находятся в одном районе, на расстоянии двух километров. В связи с чем они не считаются транспортно-пересадочным узлом.
В прошлом году для того, чтобы не допустить ошибок и путаницы, железнодорожную станцию переименовали в Кубанскую. Такое название решили дать в связи с одноименной улицей, которая прилегает к железнодорожным путям.
Проект "Активный гражданин" начал работать в столице в 2014 году. В нем москвичи решают, какие улицы и дворы надо благоустроить, выбирают мероприятия для фестивалей, а также делятся своими идеями, предложениями. В общей сложности жители Москвы приняли участие в свыше 4,6 тысячи голосований.
Ранее стало известно, что станцию Печатники МЦД-2 планируют достроить в 2021 году. Как отмечается, остановочный пункт разместится между станциями Кубанская (Люблино) и Текстильщики Курского направления МЖД.
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