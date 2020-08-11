Станцию Печатники МЦД-2 планируют достроить в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Строительство остановочного пункта Печатники на МЦД-2 "Нахабино – Подольск" планируют завершить в 2021 году, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
Как отмечается, остановочный пункт разместится между станциями Кубанская (Люблино) и Текстильщики Курского направления МЖД.
Он будет интегрирован с одноименными станциями "Печатники" Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линий метро.
"Проектом предусмотрено строительство двух платформ с навесом во всю длину и трехуровнего павильона: выход в город на улицу Шоссейную будет через надземный конкорс, а на улицу Люблинскую – через тоннель", – говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что на данный момент на станции уже завершили проходку подземного тоннеля, установили железобетонные опоры для конкорса и платформ, возводят стены и лестничные сходы вестибюля.
Ранее сообщалось, что до конца года должны реконструировать станции Новодачную, Долгопрудную и Баковку МЦД-1. На Новодачной уже работает новая платформа с навесом на всю длину для защиты от осадков. В 2020 году там откроют конкорс – современный надземный пешеходный переход.
На Долгопрудной сделают две новые платформы и конкорс, на Баковке – дополнительный подземный пешеходный переход с вестибюлем. Новые переходы оборудуют лифтами и эскалаторами.
Планируется, что будут благоустроены территории у станций Щукинская, Печатники и Курьяново. Сейчас дорога к новым станциям не очень удобна из-за плохих тротуаров и недостаточного освещения, объяснил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В ходе благоустройства тротуары приведут в порядок и заменят асфальт на проезжей части. Около платформ появятся парковки и современные остановочные павильоны, кроме того, специалисты установят освещение.
"Мосгорсправка": МЦД
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