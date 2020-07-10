Территории около четырех новых станций МЦД благоустроят до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Территории около четырех новых станций МЦД планируют благоустроить до конца текущего года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, специалисты благоустроят территории около станций Курьяново, Печатники и Щукинская, а также платформы Славянский бульвар.

"Общая площадь благоустройства составит 12,5 гектара, старт работ запланирован на август", – приводятся в материале слова Бирюкова.

Как уточняется, станции находятся в районах Щукино, Марьино, Фили-Давыдково и Печатники, где проживает более 300 тысяч человек.

"Сейчас дорога к новым станциям МЦД не очень удобная — плохие тротуары, недостаточное освещение. В ходе благоустройства тротуары приведут в порядок, их общая площадь составит 15 тысяч квадратных метров, а также заменят асфальт на проезжей части", – рассказал Бирюков.

По его словам, около платформ появятся парковки и современные остановочные павильоны. Также специалисты установят освещение.

Ранее на станциях Московских центральных диаметров появились специальные места для встречи пассажиров. Их пометили стикерами. Всего разместили 41 наклейку на 20 станциях МЦД-1 и МЦД-2.

На МЦД-1 стикеры разместили на станциях Савеловская, Беговая, Окружная и еще 15 платформах, а на МЦД-2 – на 12 станциях, среди которых Царицыно, Кубанская, Текстильщики и другие.

Ранее стало известно, что к 2024 году число станций МЦД, с которых можно будет сделать бесплатную пересадку на метро и МЦК, достигнет 24. На данный момент эта услуга доступна на 20 платформах.

