Места для встречи на МЦД пометят специальными стикерами

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Специальные места для встречи пассажиров на станциях Московских центральных диаметров пометили стикерами. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"На Московских центральных диаметрах завершилось размещение ярких указателей "Место встречи" на пересадочных станциях. Всего разместили 41 наклейку на 20 станциях МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский", – рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.
На МЦД-1 стикеры разместили на станциях "Савеловская", "Беговая", "Окружная" и еще 15 платформах, а на МЦД-2 – на 12 станциях, среди которых "Царицыно", "Кубанская", "Текстильщики" и другие.
Таблички-указатели представляют собой изображение красного сердца с рукопожатием с надписью "Место встречи". Она сделана как на русском, так и на английском языках.
Ранее стало известно, что к 2024 году число станций МЦД, с которых можно будет сделать бесплатную пересадку на метро и МЦК, достигнет 24. На данный момент эта услуга доступна на 20 платформах.
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