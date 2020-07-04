Число станций МЦД с бесплатной пересадкой на метро и МЦК увеличится

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 20 станций МЦД можно бесплатно пересесть на метро и МЦК, к 2024 их число возрастет до 24, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Это получится сделать при оплате проезда "Тройкой" по тарифу "Кошелек" в течение 90 минут с первой валидации. Так столичные пассажиры сэкономят на ежедневных поездках до 50 процентов, а жители Московской области – до 75 процентов стоимости.

Пассажирам доступна бесплатная пересадка на метро и МЦК с 8 станций МЦД-1 и 11 станций МЦД-2. Это Окружная, Тимирязевская, Савеловская, Белорусская, Беговая, Тестовская, Кунцевская, Фили, Волоколамская, Тушинская, Стрешнево, Дмитровская, Рижская, Каланчевская, Курская, Новохохловская, Тексильщики, Царицыно, Москва-Товарная, Славянский Бульвар.

В ближайшие годы на первом диаметре откроют еще три новые пересадочные станции: Дмитровская и Тимирязевская с пересадками на одноименные станции Серпуховско-Тимирязевской линии метро, Петровско-Разумовская с пересадкой на Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинскую линии. Еще одна пересадка на МЦД-1 со станции Лианозово заработает после завершения строительства одноименной станции Люблинско-Дмитровской линии подземки.

На втором диаметре сделают еще три новые станции: Марьина Роща и Печатники с пересадками на одноименные станции Люблинско-Дмитровской линии и на строящиеся станции Большой кольцевой линии, а также Щукинская, которая заменит остановочный пункт Покровское-Стрешнево, с пересадкой на "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии.

В июне Сергей Собянин открыл после реконструкции остановочный пункт Сетунь МЦД-1. Это улучшит транспортное обслуживание около 300 тысяч жителей районов Можайский и Кунцево.

Была запущена станция МЦД Славянский бульвар. Она расположена между действующими станциями Кунцевская и Фили и является пересадочной с одноименной станцией Арбатско-Покровской линии метро. Пассажирами новообразованного ТПУ станут до 1 миллиона жителей Подмосковья.

Замгендиректора ОАО "РЖД" – начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов Олег Тони уточнил, что РЖД собираются запустить еще две станции в течение месяца. Этот темп должны сохранить до конца года – каждый месяц по две-три станции, добавил Тони.