Число станций МЦД с бесплатной пересадкой на метро и МЦК увеличится

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
С 20 станций МЦД можно бесплатно пересесть на метро и МЦК, к 2024 их число возрастет до 24, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Это получится сделать при оплате проезда "Тройкой" по тарифу "Кошелек" в течение 90 минут с первой валидации. Так столичные пассажиры сэкономят на ежедневных поездках до 50 процентов, а жители Московской области – до 75 процентов стоимости.
Пассажирам доступна бесплатная пересадка на метро и МЦК с 8 станций МЦД-1 и 11 станций МЦД-2. Это Окружная, Тимирязевская, Савеловская, Белорусская, Беговая, Тестовская, Кунцевская, Фили, Волоколамская, Тушинская, Стрешнево, Дмитровская, Рижская, Каланчевская, Курская, Новохохловская, Тексильщики, Царицыно, Москва-Товарная, Славянский Бульвар.
В ближайшие годы на первом диаметре откроют еще три новые пересадочные станции: Дмитровская и Тимирязевская с пересадками на одноименные станции Серпуховско-Тимирязевской линии метро, Петровско-Разумовская с пересадкой на Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинскую линии. Еще одна пересадка на МЦД-1 со станции Лианозово заработает после завершения строительства одноименной станции Люблинско-Дмитровской линии подземки.
На втором диаметре сделают еще три новые станции: Марьина Роща и Печатники с пересадками на одноименные станции Люблинско-Дмитровской линии и на строящиеся станции Большой кольцевой линии, а также Щукинская, которая заменит остановочный пункт Покровское-Стрешнево, с пересадкой на "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии.
В июне Сергей Собянин открыл после реконструкции остановочный пункт Сетунь МЦД-1. Это улучшит транспортное обслуживание около 300 тысяч жителей районов Можайский и Кунцево.
Была запущена станция МЦД Славянский бульвар. Она расположена между действующими станциями Кунцевская и Фили и является пересадочной с одноименной станцией Арбатско-Покровской линии метро. Пассажирами новообразованного ТПУ станут до 1 миллиона жителей Подмосковья.
Замгендиректора ОАО "РЖД" – начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов Олег Тони уточнил, что РЖД собираются запустить еще две станции в течение месяца. Этот темп должны сохранить до конца года – каждый месяц по две-три станции, добавил Тони.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: