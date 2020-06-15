Пересадки с семи станций МЦД на БКЛ откроют до конца 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Большая кольцевая линия, которую планируют полностью открыть в 2022 году, будет связана переходами с семью станциями Московских центральных диаметров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сейчас горожане могут за три минуты перейти со станции Савеловская МЦД-1 на одноименную станцию БКЛ. Также уже работает пересадка со станции Тестовская МЦД-1 на станции "Шелепиха" (14 минут) и "Деловой центр" (12 минут) БКЛ.

В 2022 году появятся новые переходы с диаметров на новую кольцевую линию. В частности, пересадку можно будет осуществить со станций Текстильщики и Печатники МЦД-2 на одноименные станции БКЛ. Кроме того, со вторых диаметров на кольцевую линию появится переход между станциями "Рижская" и "Марьина Роща".

До конца 2021 года откроется станция "Кунцевская" Большой кольцевой линии. На нее можно будет пересесть с одноименной станции МЦД-1.

Также планируется возведение еще трех центральных диаметров. Всего переходы с МЦД на БКЛ будут обустроены на 18 станциях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 54% от всех строительных работ на БКЛ завершены. Проходка тоннелей осуществлена на 80% от всего объема мероприятий.