Собянин: строительная готовность БКЛ метро составляет 54%

15:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Большая кольцевая линия (БКЛ) метро готова на 54%, заявил Сергей Собянин в ходе церемонии завершения проходки правого перегонного тоннеля между станциями "Рижская" и "Савеловская".
"Сегодня уже проходка сделана на 80% от всего объема работ, 54% – от общестроительных работ. Участок, на котором мы находимся, один из самых важнейших: северо-восток, он соединит Некрасовскую ветку, которую мы до этого построили, и участок БКЛ от "Делового центра" до "Петровского парка", – рассказал мэр.
По его словам, этот участок БКЛ планируется завершить в конце 2021 – начале 2022 года.
Глава города добавил, что что сегодня закончена проходка одного из самых сложных и глубоких тоннелей – между "Рижской" и "Савеловской".
"Эти перегоны самые сложные: они проходят под двумя линиями метро, под тремя направлениями железной дороги, под действующими станциями, поэтому требуют максимально кропотливой аккуратной работы. Часть проходки выполняется вручную, в основном тоннелепроходческими щитами. Самый глубокий участок БКЛ – до 75 метров", – рассказал мэр.
Гендиректор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков сообщил, что работы ведутся по графику. Ожидаемый срок окончания строительства перегонных тоннелей на этом участке – сентябрь текущего года.
В ближайшее время завершатся монолитные работы на станции "Улица Народного Ополчения" БКЛ. Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что работы на "Улице Народного Ополчения" и "Карамышевской", которые входят в состав первого пускового этапа западного участка БКЛ, планируется закончить в декабре.
Станции "Кленовый бульвар" и "Нагатинский затон" кольца собираются открыть в 2022 году. Первая расположится вдоль улицы Коломенской на пересечении с Кленовым бульваром. "Нагатинский затон" возводят вдоль Коломенской улицы в районе строения 7.
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