Станция МЦД-2 Курьяново позволит жителям Марьина и Печатников втрое экономить время в пути

Фото: "Мобильный репортер"
Руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что запуск станции Курьяново на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) позволит экономить время в пути по городу. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Жители Печатников и Марьина получили новую станцию наземного метро. Могу сказать, что время в пути до Курского вокзала отсюда составляет 23 минуты. Это почти в пять раз быстрее, чем если вы поедете на своей машине до центра города", – заявил он.
Ликсутов также отметил, что в три раза сократится и время в пути при использовании общественного городского транспорта. А интеграция в единую систему положительно скажется на транспортных расходах горожан, отметил глава Дептранса.
По словам заммэра, провозная способность станции составляет около 20 тысяч пассажиров в час.
Заместитель генерального директора ОАО "РЖД" – начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов Олег Тони отметил, что станция рассчитана на то, чтобы 6 тысяч человек могли комфортно перемещаться с ее помощью.
В свою очередь, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что станцию построили за 1,5 года. Он объяснил высокие темп и объемы строительства важностью МЦД для столицы.
Первый поезд на новую станцию Курьяново МЦД-2 прибыл утром 13 июля. Общая площадь станционного комплекса составляет 4,1 тысячи квадратных метров. В нее включены платформа островного типа, а также переходы и технические помещения.
Ранее сообщалось, что станция Курьяново войдет в число тех, возле которых благоустроят территорию. Также до конца года работы проведут около Печатников, Щукинской и Славянского бульвара.
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