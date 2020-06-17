Началось строительство нового остановочного пункта Марьина Роща МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Началось строительство остановочного пункта "Марьина роща" МЦД-2. Об этом рассказали представители МЖД, передает Агентство "Москва".
"С платформы можно будет пересесть на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской ветки и строящуюся станцию Большой кольцевой линии метро", – уточнили в пресс-службе Московской железной дороги.
Пункт будет расположен между станциями Рижская и Дмитровская Рижского направления. Планируется, что он войдет в маршрут МЦД-2 Нахабино – Подольск.
В рамках первого этапа для пассажиров возведут платформу с навесом во всю длину и крытый надземный пешеходный переход типа конкорс. При этом для маломобильных пассажиров предусмотрят лифты и эскалаторы.
В ходе второго этапа здесь появится еще одна платформа для поездов МЦД-4. Сейчас на станции начаты работы по возведению фундамента вестибюля.
21 ноября 2019 года состоялся запуск первых двух Московских центральных диаметров. Развитие транспортной инфраструктуры продолжается. Так, до 2025 года в Москве появятся пять маршрутов МЦД.
Ранее стало известно, что станцию Курьяново МЦД-2 планируют открыть в июне. Остановочный пункт расположен между станциями Москворечье и Перерва.
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