"Тройка" заработала еще на 100 новых маршрутах в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Транспортной картой "Тройка" разрешили пользоваться еще на 100 новых маршрутах в Московской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Дептранса.
Как уточнили в ведомстве, маршруты, о которых идет речь, перевозят пассажиров в 22 округах Подмосковья.
"Ежедневно тысячи пассажиров используют "Тройку", с начала февраля по карте было совершено уже порядка 50 тысяч поездок в Подмосковье. Возможность использования одной карты для оплаты проезда на столичном и подмосковном общественном транспорте сделает поездки для пассажиров наших двух регионов еще удобнее", – заявил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.
По словам вице-губернатора Московской области Игоря Трескова, воспользоваться столичной транспортной картой можно еще в 400 автобусах "Мострансавто". Суммарно речь идет о 1,5 тысячи автобусах областного перевозчика.
Ранее в Москве расширили возможности использования карт "Тройка" для оплаты парковки. Теперь с ее помощью можно заехать на 11 парковок со шлагбаумом.
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