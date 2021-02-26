Дептранс рассказал, как получить эксклюзивную проездную карту

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Москвичи до 12 апреля могут оформить эксклюзивную проездную карту. Об этом сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

Карту выдают при выполнении одного из условий ведомства: при покупке билета "Единый" на 365 дней, при оформлении проездного на 90 дней в приложении программы лояльности "Город" или приобретении карты за 200 рублей в приложении "Метро Москвы" или на сайте shop.mosmetro.ru.

"Карта достанется первым 1 000 покупателям в период до 12 апреля 2021", – добавили в ведомстве.

Там напомнили, что при оформлении нового проездного можно перенести средства со старой "Тройки" в приложении "Метро Москвы".

Ранее мобильное приложение "Город", доступное держателям транспортной карты "Тройка", запустило доставку продуктов. Пользователи могут получать кешбэк 10% от суммы покупок на бонусный счет приложения. Чтобы сделать заказ, пользователям нужно зайти в раздел "Магазин", а затем выбрать и оплатить товары.

