Дептранс рассказал, как получить эксклюзивную проездную карту

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Москвичи до 12 апреля могут оформить эксклюзивную проездную карту. Об этом сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.
Карту выдают при выполнении одного из условий ведомства: при покупке билета "Единый" на 365 дней, при оформлении проездного на 90 дней в приложении программы лояльности "Город" или приобретении карты за 200 рублей в приложении "Метро Москвы" или на сайте shop.mosmetro.ru.
"Карта достанется первым 1 000 покупателям в период до 12 апреля 2021", – добавили в ведомстве.
Там напомнили, что при оформлении нового проездного можно перенести средства со старой "Тройки" в приложении "Метро Москвы".
Ранее мобильное приложение "Город", доступное держателям транспортной карты "Тройка", запустило доставку продуктов. Пользователи могут получать кешбэк 10% от суммы покупок на бонусный счет приложения. Чтобы сделать заказ, пользователям нужно зайти в раздел "Магазин", а затем выбрать и оплатить товары.
"Это наш город": москвичи стали чаще пополнять "Тройку" через сервис "Мои платежи"
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