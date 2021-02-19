Держатели карт "Тройка" смогут заказать продукты на дом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Мобильное приложение "Город", доступное держателям транспортной карты "Тройка", запустило доставку продуктов. Пользователи могут получать кешбэк 10% от суммы покупок на бонусный счет приложения. Чтобы сделать заказ, пользователям нужно зайти в раздел "Магазин", а затем выбрать и оплатить товары.
Помимо этого, пользователи карты "Тройка" в Москве и Московской области могут получать кешбэк у 6 000 партнеров приложения и до 50% от суммы кассового чека бонусами при покупках в магазинах "Магнит" и "Магнит Косметик".
В акции участвуют более 40 000 товаров в более чем 1 700 магазинах. Также все держатели "Тройки" могут вернуть 3% с каждого пополнения карты или покупки проездного. Подробнее об этих и других возможностях можно узнать в мобильном приложении "Город". Полученные бонусы можно использовать для оплаты сотовой связи, проезда, приобретения купонов на услуги популярных сервисов, а также обменивать бонусы на скидки до 99% у партнеров программы.
"Мы живем в удивительное время, когда наши квартиры и дома заменили работу, прогулки, встречи с друзьями и, конечно же, походы по магазинам. Тренд на доставку товаров появился раньше пандемии, но сложившаяся ситуация вывела количество заказов и популярность такого рода сервисов на новый уровень. Я очень рад, что теперь в мобильном приложении "Город" можно заказать доставку продуктов у наших партнеров – причем сделать это выгодно, используя накопленные бонусы", – отметил Владимир Горбунов, основатель программы лояльности приложения.
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