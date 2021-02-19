Москвичи теперь могут заехать на 11 парковок со шлагбаумом по "Тройке"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На 11 столичных парковок со шлагбаумом теперь можно заехать по карте "Тройка", сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.
"С сегодняшнего дня на 11 городских паркингов со шлагбаумом можно заехать по карте вместо парковочного билета. Новая система въезда очень удобна для пользователей перехватывающих парковок", – сказал глава ведомства, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В департаменте отметили, что из 11 паркингов восемь – перехватывающие парковки, еще три – с почасовой оплатой.
Для въезда на парковку необходимо приложить "Тройку" к стойке со шлагбаумом. Получать парковочный билет в этом случае не нужно.
Ранее пользователям транспортных карт "Тройка" стала доступна возможность заказать индивидуальный дизайн карты. Стоить карта с персонализированным дизайном будет 200 рублей, однако при оформлении годового абонемента платить за изготовление не придется.
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