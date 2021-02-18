Пассажиры московского метро смогут выбрать индивидуальный дизайн для "Тройки"

портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Пользователям транспортных карт "Тройка" стала доступна возможность заказать индивидуальный дизайн карты, разместив на нем свои изображения, а также фото и ФИО, сообщается на сайте сувенирного магазина Московского метрополитена.
Стоить карта с персонализированным дизайном будет 200 рублей, однако при оформлении годового абонемента платить за изготовление не придется.
"Теперь при покупке годового абонемента всех пассажиров ждет стильный подарок – персонализированная "Тройка", – сообщается на сайте.
Получить свой подарок можно двумя способами: в официальном приложении "Метро Москвы" и в кассе метрополитена. В обоих случаях пассажир получит промокод, который необходимо будет активировать на сайте и нажать кнопку "заказать".
На создание персонализированной карты уйдет 15 дней.
Ранее московское метро вошло в топ-50 лучших работодателей страны по версии HeadHunter. Кроме того, Мосметро оказалось одной из компаний с самыми высокоразвитыми HR-процессами.
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