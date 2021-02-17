Движение на участках двух дорог у метро "Окружная" ограничили до 25 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В связи с инженерными работами до 25 апреля ограничили движение транспорта в районе станции метро "Окружная", сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Ограничение затронет участок бокового проезда Алтуфьевского шоссе и участок Сигнального проезда по Алтуфьевскому шоссе.

Уточняется, что рабочие займут лишь одну полосу, обеспечив движение транспорта по одной полосе в каждом направлении за счет перепуска движения на встречное направление.

Ограничения будут действовать круглосуточно.

Ранее сообщалось, что южный вестибюль станции "Динамо" закроют до 29 мая в связи с реставрацией. До этого времени вход и выход пассажиров будут осуществляться через северный вестибюль станции.