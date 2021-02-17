Депутат МГД Козлов рассказал о преимуществах нового сервиса "транспорт по требованию"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Депутат Мосгордумы Александр Козлов предположил, что сервис персонализированных перевозок "транспорт по требованию" станет востребованным в поселках без метро и регулярных маршрутов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В ТиНАО активно строится разное жилье, транспортная инфраструктура, увы, не всегда успевает за стройкой. Новая система станет более выгодной заменой такси. Москвич в приложении оформит заказ, указав, откуда ему нужно уехать, – и система предложит подходящий автобус и укажет время дороги", – объяснил Козлов.

Он отметил, что для удобства пассажиров оплата проезда будет происходить заранее с помощью мобильного приложения. По его словам, все автобусы будут соответствовать городским требованиям безопасности. Он выразил мнение, что ТиНАО отлично подойдет для этого эксперимента, поскольку там не во всех районах имеется метро.

Депутат отметил, что транспорт наравне с каршерингом и такси будет стоить дешевле, но и время прибытия может составлять до 30 минут, а остановка может находиться в диапазоне 500 метров от месторасположения заказчика. При этом Козлов выразил мнение, что жители ТиНАО будут активно пользоваться сервисом.

"Практика автобусных перевозок по требованию постепенно набирает популярность во всем мире. Сервис есть в Лондоне, Берлине, Дубае, Нью-Йорке. Такой сервис дополняет существующие маршруты метро, рельсового и наземного городского пассажирского транспорта", – заключил депутат Мосгордумы.

Ранее стало известно, что в Москве появится сервис "транспорт по требованию". Персонализированные перевозки будут действовать в дополнение к маршрутному и рельсовому транспорту. Чтобы ими воспользоваться, пассажиру нужно скачать приложение "Московский транспорт" и указать, откуда и куда он едет. Вскоре данный сервис в тестовом режиме начнет работать в ТиНАО.