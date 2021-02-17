Депутат МГД Козлов рассказал о преимуществах нового сервиса "транспорт по требованию"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Депутат Мосгордумы Александр Козлов предположил, что сервис персонализированных перевозок "транспорт по требованию" станет востребованным в поселках без метро и регулярных маршрутов. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В ТиНАО активно строится разное жилье, транспортная инфраструктура, увы, не всегда успевает за стройкой. Новая система станет более выгодной заменой такси. Москвич в приложении оформит заказ, указав, откуда ему нужно уехать, – и система предложит подходящий автобус и укажет время дороги", – объяснил Козлов.
Он отметил, что для удобства пассажиров оплата проезда будет происходить заранее с помощью мобильного приложения. По его словам, все автобусы будут соответствовать городским требованиям безопасности. Он выразил мнение, что ТиНАО отлично подойдет для этого эксперимента, поскольку там не во всех районах имеется метро.
Депутат отметил, что транспорт наравне с каршерингом и такси будет стоить дешевле, но и время прибытия может составлять до 30 минут, а остановка может находиться в диапазоне 500 метров от месторасположения заказчика. При этом Козлов выразил мнение, что жители ТиНАО будут активно пользоваться сервисом.
"Практика автобусных перевозок по требованию постепенно набирает популярность во всем мире. Сервис есть в Лондоне, Берлине, Дубае, Нью-Йорке. Такой сервис дополняет существующие маршруты метро, рельсового и наземного городского пассажирского транспорта", – заключил депутат Мосгордумы.
Ранее стало известно, что в Москве появится сервис "транспорт по требованию". Персонализированные перевозки будут действовать в дополнение к маршрутному и рельсовому транспорту. Чтобы ими воспользоваться, пассажиру нужно скачать приложение "Московский транспорт" и указать, откуда и куда он едет. Вскоре данный сервис в тестовом режиме начнет работать в ТиНАО.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: