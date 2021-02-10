Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве появится сервис "транспорт по требованию", сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. В ведомстве отметили, что подобный сервис запускают многие большие города. Он уже работает в Лондоне, Берлине, Дубае, Нью-Йорке.

Уточняется, что персонализированные перевозки будут действовать в дополнение к маршрутному и рельсовому транспорту. Чтобы ими воспользоваться, пассажиру нужно скачать приложение "Московский транспорт" и указать откуда и куда он едет.

"Вы узнаете, через сколько и в каком месте остановится ваш автобус, и когда вы приедете в пункт назначения. По сути, это как поездка в такси, но на автобусе. Поездка будет отвечать следующим критериям: определенный подвижной состав на 8–16 посадочных мест, ожидание транспорта не более 30 минут, остановка не дальше 500 метров от вас, гарантированное время поездки", – говорится в сообщении.

Цена таких поездок будет определена позже. В ведомстве уточнили, что она будет значительно дешевле такси. Вскоре данный сервис в тестовом режиме начнет работать в ТиНАО. Его запустят совместно с ПАО "КАМАЗ".

"Мы протестируем все возможности перевозок по требованию, проанализируем спрос и учтем пожелания. А потом рассмотрим возможность запуска таких перевозок для школьников вместе с коллегами из Депобразования", – добавили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что первые трехсекционные трамваи "Витязь-Москва" из новой поставки пришли в столицу. Внешне новые вагоны отличаются от предыдущих моделей. Табло и экраны в салоне стали больше, увеличилось количество мест, появилась подсветка.