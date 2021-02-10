Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве появится сервис "транспорт по требованию", сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. В ведомстве отметили, что подобный сервис запускают многие большие города. Он уже работает в Лондоне, Берлине, Дубае, Нью-Йорке.
Уточняется, что персонализированные перевозки будут действовать в дополнение к маршрутному и рельсовому транспорту. Чтобы ими воспользоваться, пассажиру нужно скачать приложение "Московский транспорт" и указать откуда и куда он едет.
"Вы узнаете, через сколько и в каком месте остановится ваш автобус, и когда вы приедете в пункт назначения. По сути, это как поездка в такси, но на автобусе. Поездка будет отвечать следующим критериям: определенный подвижной состав на 8–16 посадочных мест, ожидание транспорта не более 30 минут, остановка не дальше 500 метров от вас, гарантированное время поездки", – говорится в сообщении.
Цена таких поездок будет определена позже. В ведомстве уточнили, что она будет значительно дешевле такси. Вскоре данный сервис в тестовом режиме начнет работать в ТиНАО. Его запустят совместно с ПАО "КАМАЗ".
"Мы протестируем все возможности перевозок по требованию, проанализируем спрос и учтем пожелания. А потом рассмотрим возможность запуска таких перевозок для школьников вместе с коллегами из Депобразования", – добавили в Дептрансе.
Ранее сообщалось, что первые трехсекционные трамваи "Витязь-Москва" из новой поставки пришли в столицу. Внешне новые вагоны отличаются от предыдущих моделей. Табло и экраны в салоне стали больше, увеличилось количество мест, появилась подсветка.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: