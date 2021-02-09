В столицу доставили первые трехсекционные трамваи "Витязь-Москва" нового поколения

Фото: телеграм канал "Дептранс Москвы"

Первые трехсекционные трамваи "Витязь-Москва" из новой поставки пришли в столицу. Об этом сообщили в Telegram-канале Дептранса.

"В Краснопресненское депо доставили первые четыре вагона. Скоро они выйдут на маршруты на северо-западе Москвы, заменив высокопольные односекционные трамваи", – говорится в сообщении.

Внешне новые вагоны отличаются от предыдущих моделей. Табло и экраны в салоне стали больше, увеличилось количество мест, появилась подсветка. Всего в этом году в столицу поставят 109 низкопольных вагонов – 19 трехсекционных и 90 односекционных.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2021 году продолжится обновление парка общественного транспорта. Глава города подчеркнул, что автобусный парк в настоящий момент обновлен на 100%. Кроме того, парк метро модернизировали на 63%, трамвайный парк – на 78%, рассказал Собянин.