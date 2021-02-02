Трамваи и автобусы изменили маршруты на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В районе Краснобогатырской улицы на востоке Москвы будут изменены маршруты трамваев и автобусов по требованию полиции. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"До снятия ограничений изменены маршруты трамваев № 7, 11, 46 и автобусов № 80, 86, 86к, 265 и 311", – говорится в сообщении.

Также по требованию полиции введены ограничения движения на некоторых улицах на востоке столицы.

С 9:00 вторника, 2 февраля, нельзя проехать по участку 3-й улицы Бухвостова (от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917) и по части 1-й улицы Бухвостова (от 3-й улицы Бухвостова до 2-й улицы Бухвостова).

Кроме того, с 00:00 текущего дня перекрыто движение по Проектируемому проезду 917, на отрезке от 1-й улицы Бухвостова до улицы Богородский Вал.

В этом районе находится Мосгорсуд, где в 11:00 должно начаться заседание, на котором будет решаться вопрос о замене Алексею Навальному условного срока заключения реальным. На место стянуты усиленные наряды полиции.

Основанием для ареста Навального стало его уклонение от отбывания наказания по делу "Ив Роше". В тот же день оппозиционера определили в московский следственный изолятор "Матросская тишина". Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск.