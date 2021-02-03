С 4 февраля в наземном транспорте Москвы начнут открывать передние двери

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В общественном наземном транспорте Москвы с 4 февраля вновь начнут открывать передние двери, а кабины водителей перестанут отгораживать лентой от основной части салона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в транспортном комплексе столицы.

"С завтрашнего дня открываем в автобусе все три двери. Ленты, отделяющие кабину водителя от салона, срезаем. Но билеты в автобусах пока не продаем", – заявил источник.

В марте прошлого года в наземном транспорте Москвы и Подмосковья была временно отменена возможность покупки проездных билетов наличными у водителя из-за коронавируса. Тогда же в автобусах, троллейбусах, электробусах и трамваях перестали открывать передние двери, а кабины водителей стали отгораживать.