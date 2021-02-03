Россия с 8 февраля возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией

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С 8 февраля Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск – Москва – Минск и по маршруту Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург, предусмотрев остановку поездов в Минске", – говорится в сообщении.

Также с этого дня будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва – Минск до пяти в неделю.

Кроме того, по одному разу в неделю будут летать самолеты в Минск из аэропортов Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.

Также стало известно, что с 15 февраля Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, а с 8 февраля будет увеличено количество регулярных рейсов в Киргизию. Самолеты будут осуществлять полеты три раза в неделю по маршруту Москва – Бишкек.

С 27 января Россия возобновила авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Сообщалось, что эти страны отвечают особым эпидемиологическим критериям, при которых возможно открытие границ.