Россия с 8 февраля возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
С 8 февраля Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск – Москва – Минск и по маршруту Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург, предусмотрев остановку поездов в Минске", – говорится в сообщении.
Также с этого дня будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва – Минск до пяти в неделю.
Кроме того, по одному разу в неделю будут летать самолеты в Минск из аэропортов Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.
Также стало известно, что с 15 февраля Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, а с 8 февраля будет увеличено количество регулярных рейсов в Киргизию. Самолеты будут осуществлять полеты три раза в неделю по маршруту Москва – Бишкек.
С 27 января Россия возобновила авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Сообщалось, что эти страны отвечают особым эпидемиологическим критериям, при которых возможно открытие границ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: