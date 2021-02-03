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Россия с 15 февраля возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"Принято решение возобновить с 15 февраля 2021 года на взаимной основе международное авиасообщение с Азербайджаном (Москва – Баку, два рейса в неделю) и Арменией (Москва – Ереван, четыре рейса в неделю)", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что с 8 февраля будет увеличено количество регулярных рейсов в Киргизию. Самолеты будут осуществлять полеты три раза в неделю по маршруту Москва – Бишкек.

Ранее Армения также открыла сухопутные границы для иностранных граждан. Решение приняло правительство страны. Иностранцы теперь могут посещать Армению как воздушным, так и сухопутным путем.

С 27 января Россия возобновила авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Сообщалось, что эти страны отвечают особым эпидемиологическим критериям, при которых возможно открытие границ.

В Индию и Вьетнам можно будет вылететь два раза в неделю из Москвы, в Катар – трижды из Москвы, в Финляндию – дважды в неделю из Москвы и дважды – из Санкт-Петербурга.