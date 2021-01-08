Почти 270 тыс. человек привязали карту "Тройка" в приложении "Метро Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 270 тысяч москвичей привязали транспортную карту "Тройка" к личной странице в приложении "Метро Москвы", сообщает вице-мэр столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

"Вместе с запуском личного кабинета в конце 2020 года мы помогли пассажирам перестать беспокоиться о потере транспортной карты – теперь ее можно привязать в приложении "Метро Москвы". Всего за неполных два месяца в личном кабинете "Метро Москвы" зарегистрировались уже 270 тысяч человек. Такая активность показывает, что мы двигаемся в правильном направлении. В 2021 году продолжим транспортную цифровизацию, предложим новые полезные и удобные сервисы для пассажиров", – передает слова Ликсутова Агентство "Москва".

В Дептрансе пояснили, что новая функция позволяет пользователям пополнять баланс "Тройки", осуществлять перевод средств с одной карты на другую, а также использовать автоплатеж и покупать любые билеты.

Ранее сообщалось, что в субботу, 2 января в столице изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. Так, цена безлимитного билета поездок на 30 дней на автобусах, троллейбусах и трамваях составляет 1 240 рублей.

Безлимитный билет на сутки стоит 240 рублей, на трое суток – 455, на 30 дней – 2 245, на 90 дней – 5 430, на год – 19 500.