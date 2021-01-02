В Москве изменились цены на проезд в общественном транспорте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В субботу, 2 января в столице изменилась стоимость проезда в общественном транспорте.
Так, цена безлимитного билета поездок на 30 дней на автобусах, троллейбусах и трамваях составляет 1 240 рублей.
Безлимитный билет на сутки стоит 240 рублей, на трое суток – 455, на 30 дней – 2 245, на 90 дней – 5 430, на год – 19 500.
Стоимость "Единого" билета на одну поездку в метро и наземном транспорте составит 60 рублей, на две – 120, на 60 поездок – 2 700.
Календарный месяц без лимита поездок на наземном транспорте и не более 70 поездок на метро и по Московскому центральному кольцу (МЦК) обойдется в 3 тысячи рублей.
Одна поездка в метро с возможностью пересадки на Московские центральные диаметры (МЦД) и наземном транспорте по карте "Тройка" стоит 42 рубля, на 90 минут – 65.
При оплате банковской картой, смартфоном и другими устройствами нужно заплатить 54 рубля. Провоз одного места багажа стоит как и прежде – 60 рублей.
Ранее стало известно, что стоимость проезда в электричках также вырастет в столичном регионе со 2 января.
"Мосгорсправка": цены на проезд
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