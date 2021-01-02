В Москве изменились цены на проезд в общественном транспорте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 2 января в столице изменилась стоимость проезда в общественном транспорте.

Так, цена безлимитного билета поездок на 30 дней на автобусах, троллейбусах и трамваях составляет 1 240 рублей.

Безлимитный билет на сутки стоит 240 рублей, на трое суток – 455, на 30 дней – 2 245, на 90 дней – 5 430, на год – 19 500.

Стоимость "Единого" билета на одну поездку в метро и наземном транспорте составит 60 рублей, на две – 120, на 60 поездок – 2 700.

Календарный месяц без лимита поездок на наземном транспорте и не более 70 поездок на метро и по Московскому центральному кольцу (МЦК) обойдется в 3 тысячи рублей.

Одна поездка в метро с возможностью пересадки на Московские центральные диаметры (МЦД) и наземном транспорте по карте "Тройка" стоит 42 рубля, на 90 минут – 65.

При оплате банковской картой, смартфоном и другими устройствами нужно заплатить 54 рубля. Провоз одного места багажа стоит как и прежде – 60 рублей.

Ранее стало известно, что стоимость проезда в электричках также вырастет в столичном регионе со 2 января.