Проезд в метро и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В новогоднюю ночь для пассажиров метро и МЦК проезд будет бесплатным. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Проезд в мосметро и на МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь. Весь московский транспорт был традиционно украшен к праздникам", – сказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в период новогодних праздников количество сотрудников службы безопасности на станциях Московского метрополитена и в досмотровых зонах увеличится на 20%.

Также будут усилены меры безопасности в подземке. За смену следить за порядком и проверять обязательное наличие масок и перчаток у пассажиров будут 1,6 тысячи человек.