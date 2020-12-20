Дед Мороз поздравит с Новым годом пассажиров Мострансавто

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Пассажиры более чем 1,2 тысячи маршрутов Мострансавто услышат поздравление с Новым годом от Деда Мороза из Великого Устюга. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
"В салонах автобусов во время каникул будут транслировать аудиосообщение от главного зимнего волшебника. Дед Мороз пожелает пассажирам благополучия и процветания, богатырского здоровья и душевной щедрости", – рассказали в пресс-службе.
По данным Мострансавто, в прошлом году во время новогодних праздников было совершено более 5,8 миллионов поездок. Наиболее интенсивный пассажиропоток был отмечен 6 января.
Ранее главный Дед Мороз страны рассказал, что всегда носит с собой защитную маску. Новогодний волшебник признался, что сам он не может заразиться вирусом или передать его кому-то другому, но защитные средства всегда с ним, так как он соблюдает принятые нормы.
Назван самый опасный аксессуар Деда Мороза
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