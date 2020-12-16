Врачи назвали самый опасный аксессуар Деда Мороза в 2020 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Медики считают, что опасными атрибутами Деда Мороза во время пандемии являются ватная борода и варежки. Об этом сообщает РИА Новости.
"Очень многие элементы карнавальных костюмов сегодня могут представлять угрозу для окружающих. "Борода из ваты", красный тулуп и уютные варежки Деда Мороза – привычные атрибуты главного героя новолетия – сегодня могут стать бомбой замедленного действия, ведь коронавирус способен жить на ткани и в сходных материалах", – рассказала врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.
Она подчеркнула, что вирус на поверхности может существовать от четырех часов до одной недели. По ее словам, на хлопке высыхание частиц вируса происходит быстрее, а значит, его срок значительно ниже. В свою очередь, на синтетике инфекция может существовать долго, уточнила специалист.
"Важно понимать, что для коронавируса благоприятна влажная среда, при высыхании он погибает. Поэтому, встретив слегка запотевшего Деда Мороза в торговом центре, не спешите кидаться ему в объятия", – посоветовала Ненастина.
Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова, в свою очередь, отметила, что у каждого Деда Мороза должны быть индивидуальные головной убор, маскарадная маска и костюм. Она объяснила, что не всегда человек может знать о своем заражении, что может повлечь за собой передачу вируса другим при использовании чужих вещей.
По словам специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, многое также зависит от инфицирующей дозы вируса. Он подчеркнул, что в непроветриваемых помещениях вирус может распространяться намного быстрее.
Ранее Дед Мороз рассказал, что в 2020 году россияне в своих письмах не писали о желаниях, связанных с коронавирусом. По словам главного волшебника страны, каждое десятое письмо с желаниями приходит от взрослого.
Аналитики заявили, что спрос на Дедов Морозов упал почти вдвое из-за пандемии
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