Дед Мороз рассказал, каких подарков ждут россияне на Новый год

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Дед Мороз рассказал, что в 2020 году россияне в своих письмах не писали о желаниях, связанных с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главного волшебника страны, он читает много писем, которые приходят от юных россиян в Великий Устюг. И ни в одном письме ребята не упоминают коронавирус. По словам Деда Мороза, для россиян это "проходящее, временное явление".
Также новогодний волшебник рассказал, что каждое десятое письмо с желаниями приходит от взрослого. Однако Дед Мороз отметил: определить, что чаще просят, непросто.
"Пишут мне: "Смартфон хотим, компьютер новый хотим, игру какую-то новую хотим". Но не игра нужна мои юным друзьям, они просто хотят понять, что я горжусь ими", – уточнил Дед Мороз.
Он подчеркнул, что малыши часто просят новые игрушки. В ответ на такие письма Дед Мороз присылает спортивный инвентарь, чтобы юные жители страны активно занимались спортом.
"И ведь ребята рады этому подарку, потому что не игра нужна была, а нужно было внимание, забота и то, что я помню о них", – объяснил Дед Мороз.
Ранее главный Дед Мороз страны признался, что в кармане шубы у него всегда с собой медицинская маска и перчатки. Новогодний волшебник уточнил, что сам он не может заразиться вирусом или передать его кому-то другому, но защитные средства всегда с ним, так как он соблюдает принятые нормы.
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