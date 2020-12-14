Главный Дед Мороз страны рассказал, что всегда носит с собой защитную маску

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В кармане шубы у главного Деда Мороза страны всегда с собой медицинская маска и перчатки. Об этом он сам рассказал во время пресс-конференции.

Новогодний волшебник признался, что сам он не может заразиться вирусом или передать его кому-то другому, но защитные средства всегда с ним, так как он соблюдает принятые нормы.

"Когда приезжаю в детский дом, к примеру, и на входе вижу надпись "Наденьте маску", то я соблюдаю данное правило. А на сцене при соблюдении социальной дистанции я ее снимаю", – рассказал Дед Мороз.

Он также призвал и других последовать его примеру и соблюдать правила безопасности.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал, что нужно учитывать при ношении защитной маски зимой.