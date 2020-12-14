Ученые оценили эффективность разных видов масок против COVID-19

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Исследователи из США выяснили каким уровнем эффективности обладают разные виды масок для защиты от COVID-19, сообщает портал Eurekalert.

По данным ученых, самыми эффективными в защите от вируса являются респираторы N95 – их уровень защиты был оценен в 98%.

На втором месте по уровню защиты расположились бытовые двухслойные нейлоновые маски – они обеспечивают безопасность до 79%.

Третьими по эффективности стали хирургические маски с завязками, которые защищают от коронавируса на 71,4%.

Банданы из хлопка и полиэстровые маски показали результат в 50% и 40% соответственно. Наименее эффективными, по данным ученых, оказались трехслойные хлопковые маски (26,5%).

При этом исследование показало, что степень и способы фиксации масок заметно влияют на их уровень их эффективности. Например, натянутый поверх маски нейлоновый чулок может увеличить защиту до 80%, а ее закрепление канцелярскими резинками до – 78%.

Ранее специалист сообщил, что ношение масок на данный момент является единственным способом защиты от COVID-19. По данным заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, альтернативы маскам не появится, пока 90% граждан не получит вакцину.