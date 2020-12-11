Иммунолог оценил риск заражения COVID-19 на морозе

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Риск заразиться коронавирусом на улице в морозную погоду практически отсутствует, сообщил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
"На морозе в 5-10 градусов вирус живет секунды и не может распространяться, так как капельки слюны сразу же замерзают", – передает слова специалиста РИА Новости.
Также Жемчугов предупредил, что ношение масок на улице зимой скорее вредно, поскольку в них скапливаются испарения, которые содержат большое количество микробов и затрудняют дыхание.
Ранее эксперт рассказал, что наибольшему риску заражения коронавирусом подвергаются люди, которые находятся в закрытых помещениях, где концентрация патогенов гораздо выше, чем на улице.
Чтобы снизить риски, помещения необходимо чаще проветривать и не забывать о влажной уборке. Этим можно уменьшить количество вируса и спастись от заражения, если рядом кто-то болеет, но даже не подозревает об этом.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 68,1 миллиона случаев заражения, свыше 1,557 миллиона человек скончались.
В России выявлено 2 597 711 случаев COVID-19, вылечились 2 059 840 человек, скончались 45 893.
В Москве за сутки зафиксировали 7 215 новых случаев COVID-19
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