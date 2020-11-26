Иммунолог рассказал о риске заражения COVID-19 для человека в маске

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Российский иммунолог, академик Алексей Тутельян во время медицинского онлайн-конгресса рассказал о риске заражения коронавирусом для людей в защитных масках. По его словам, возможность передачи вируса снижается до 1,5%, если при контакте здорового человека с заразившимся коронавирусом на обоих есть маски.
"При соблюдении социальной дистанции если на больном COVID-19 есть маска, то вероятность перенять от него вирус снижается до 5%, а если защита есть и у здорового человека, то до 1,5%", – рассказал он.
Тутельян отметил, что в случаях, когда заразившийся и здоровый вовсе не носят маски, риск заражения увеличивается до 70%.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сообщил, что для скорого выхода России на плато по COVID-19 требуется соблюдение гражданами всех противоэпидемических мер.
По словам специалиста, эффективная борьба с пандемией невозможна без соблюдения санитарных и противоэпидемиологических норм.
В России за последние сутки подтвердили 25 487 новых случаев коронавируса. 21,6% болели бессимптомно, о наличии вируса они узнали только по результатам анализов.
В России диагностировали 25 487 новых случаев COVID-19
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