Ученые предсказали спад коронавируса в 2021 году

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С апреля 2021 года распространение COVID-19 пойдет на спад, а уже к лету пандемия завершится, полагает экс-глава отдела микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Виктор Зуев. Об этом сообщает News.ru.

Ученый выделяет две причины для выраженного спада эпидемии к июлю – августу следующего года: вакцинация и ослабление самого вируса.

"Все, что имеет свое начало, имеет и свой конец. Никогда не было такого, что бесконечно шли какие-то эпидемии. Инфекционный процесс имеет свою закономерность. Он не может развиваться вечно. Случится неизбежное ослабление вируса, он перестанет вызывать тяжелые формы болезни. А у людей с сильным иммунитетом заболевание будет проходить бессимптомно", – заявил Зуев.

При этом, по мнению Зуева, COVID-19 не исчезнет полностью и, скорее всего, станет сезонным заболеванием вроде гриппа или ОРВИ.

По словам профессора кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексея Аграновского, через несколько лет коронавирус перестанет быть опасным.

"Цель любого вируса – не убить как можно больше людей, а выжить самому. А для этого нужно приносить своему хозяину минимальный вред. Поэтому через 5-10 лет COVID-19 перестанет быть опасным заболеванием", – заявил ученый.

По его оценкам, в 2021 году нам предстоит столкнуться еще с несколькими волнами COVID-19, каждая из которых будет слабее предыдущей. Вторая волна вируса должна завершиться к лету, третья может начаться в сентябре.

Также Аграновский отметил, что коллективный иммунитет у COVID-19 вряд ли будет выработан из-за свойств самого вируса – иммунитет против него держится не более шести месяцев, после чего появляется возможность повторного заражения. Поэтому говорить о победе над коронавирусом можно будет лишь после проведения массовой вакцинации.

Ранее инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что россиянам следует ожидать продолжения медленного, но стабильного роста заболеваемости коронавирусом. По его словам, наибольший рост этого показателя можно будет наблюдать в регионах в течение ближайшего месяца.