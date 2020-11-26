Эксперты связали прием лекарств от давления с легким течением COVID-19 у пожилых пациентов

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Препараты от давления могут быть причиной легкой формы коронавируса у пациентов старше 65 лет, сообщает газета "Известия".

Специалисты Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава РФ рассказали, что прием лекарства от гипертонии и статинов – препаратов, снижающих уровень холестерина в крови, улучшает прогноз при COVID-19.

Профессор Юлия Котовская напомнила, что инфекция протекает хуже у тех, кто имеет хронические заболевания, однако при их контроле заболевание протекает легче.

"У пациентов реже встречаются осложнения и ниже смертность от коронавирусной инфекции, если до заражения они длительное время получали статины для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. То же самое можно сказать о блокаторах ренин-ангиотензиновой системы, которые применяются для лечения гипертонии, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, а также о метформине, используемом для лечения сахарного диабета второго типа", – отметила Котовская.

С таким мнением согласны и специалисты больницы "Лэйшеншань" и "Чжуннань" Уханьского университета в Китае. Они также подтвердили уменьшение летальных исходов у пациентов, принимающих препараты от давления.

При этом также существует теория, что некоторые препараты от давления – ингибиторы АПФ, напротив, ухудшают течение коронавируса. Однако подтверждающих это фактов пока нет, сказал эксперт Лиги здоровья нации, профессор Мехман Мамедов, добавив, что остальные лекарства действительно могут позитивно влиять на пожилых.

"По результатам ряда крупных исследований у пациентов с гипертонией регулярный прием антигипертензивных препаратов и достижение целевых уровней артериального давления имеет благополучный прогноз по сравнению с теми, кто не принимает эти препараты или принимает их от случая к случаю. Эффективность антигипертензивной терапии доказана и у пациентов в категории 65+", – отметил Мамедов.

Статины, по мнению профессора, обладают противовоспалительным эффектом, улучшают свертываемость крови и влияют на репликацию и уничтожение вирусов.

Заместитель директора по трансляционной медицине РГНКЦ РНИМУ имени Н. И. Пирогова Ирина Стражеско подчеркнула, что прием препаратов от давления должен контролироваться врачом. Людям старшего возраста также рекомендовано иметь физическую активность и сбалансированно питаться.

"Режим самоизоляции сопряжен с рисками снижения физической активности и, как результат, с ухудшением общего состояния здоровья. Грамотная организация жизни и быта в период строгих ограничений позволит избежать этих неприятностей. Прежде всего для пожилых людей опасна гиподинамия, длительное пребывание в кровати или перед телевизором. На этом фоне очень быстро возрастает мышечная слабость, нарушается походка, появляется неустойчивость, увеличивается риск падений", – заключила главный внештатный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

Ранее в Москве продлили домашний режим для горожан старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, до конца ноября. Это связано с тем, что данные категории граждан до сих пор находятся в группе риска по коронавирусу. Согласно статистике, они особенно часто получают осложнения после заболевания.

