В Подмосковье стартуют онлайн-тренировки для участников "Активного долголетия"

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На портале "Живу Спортом" стартует новый сезон тренировок в режиме онлайн. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что работа сервиса начнется 2 ноября, когда в регионе будет действовать режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

"Домашние онлайн-тренировки "Живу Спортом" возвращаются и начинают свой новый этап. Их задача – сделать самоизоляцию комфортной и полезной для здоровья. Программы разработаны специально для детей и участников "Активного долголетия". На портале живуспортом.рф уже открыта регистрация", – поделился Терюшков.

Отмечается, что предыдущий сезон проекта, который проходил в формате Zoom-тренировок, продлился 2,5 месяца. Участникам предлагали занятия по йоге, стретчингу, боди фитнесу, кроссфиту, пилатесу, зумбе.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что во время режима самоизоляции социальные карты данных категорий граждан блокировать не будут. Более того старшему поколению можно будет прогуливаться и ходить в магазин.

Кроме того, они смогут оформить больничные листы нетрудоспособности без посещения медицинских учреждений.

