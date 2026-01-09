Форма поиска по сайту

09 января, 23:19

Политика

МИД РФ отверг обвинения в повреждении посольства Катара в Киеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

МИД РФ отверг обвинения в адрес Москвы в причастности к повреждению здания посольства Катара в Киеве, назвав их ложными. Это следует из заявления, размещенного на сайте ведомства.

"Украинские источники распространяют информацию о повреждениях посольства государства Катар в Киеве, якобы полученных в результате российского удара 9 января. Для Вооруженных сил Российской Федерации дипломатические представительства никогда не являлись объектами огневого поражения", – говорится в сообщении.

Как подчеркнуло министерство, рядом с дипмиссией Катара также не находились назначенные цели, что показывает некорректную работу украинской системы ПВО, которая привела к повреждению здания.

Ведомство обратило внимание, что Россия рассматривает Катар в качестве приоритетного партнера и дружественной страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что самым глубоким заблуждением Украины являются рассуждения о том, что киевский режим может победить. Представитель Кремля отметил, что ситуация на поле боя свидетельствует об обратном и "красноречиво говорит" о перспективах Украины, которые неизбежно будут ухудшаться изо дня в день.

