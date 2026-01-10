Более 700 пассажиров ожидают вылета задержанных рейсов Владивосток – Москва

Фото: depositphotos/Shebeko

Более 700 пассажиров ожидают вылета из Владивостока в Москву на рейсах, которые были отложены из-за позднего прибытия самолетов из столицы. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Причиной сбоев стал сильный снегопад в Москве, где был обновлен суточный рекорд по количеству осадков. Во Владивостоке были отложены вылеты двух рейсов "Аэрофлота" в Москву, запланированных на 9:20 и 14:40 по местному времени. Новое расчетное время вылета – 17:15 и 20:50.

Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что, несмотря на сложные погодные условия, продолжает выполнять рейсы в аэропорту Шереметьево. Однако пресс-служба воздушной гавани предупредила о возможных задержках в обработке рейсов и выдаче багажа из-за непогоды.

Отмечается, что все пассажиры проинформированы об изменениях в расписании, скопления людей в аэропорту не наблюдается. Авиакомпании предоставляют обязательные услуги. Ситуация находится на контроле у транспортной прокуратуры.

Ранее стало известно, что свыше 55 рейсов задержано и около 30 отменено в аэропортах Подмосковья из-за сложных метеоусловий. Так, в Домодедове задержали более чем на 2 часа 12 рейсов, во Внукове – 26 рейсов, в Шереметьеве – 18 и в Жуковском – 1. При этом 4 и 24 самолета отменили в Домодедове и Внукове. В Шереметьеве на запасные аэродромы ушли 2 рейса.