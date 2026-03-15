Собянин: силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

Нейтрализованы два БПЛА, которые днем в воскресенье, 15 марта, летели на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам мэра, специалисты экстренных служб задействованы на месте падения фрагментов БПЛА.

Атака БПЛА на Москву началась днем 14 марта. К пресечению всех попыток нападения привлекались силы противовоздушной обороны. На данный момент уничтожен уже 97-й дрон.

На этом фоне введены временные ограничения на использование воздушного пространства. По этой причине аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами для обеспечения безопасности полетов. Возможны корректировки в расписании части рейсов.‍‍‍

