26 марта, 17:01

ТАСС: самолет разведки США пролетел над Черным морем

Самолет разведки США пролетел над Черным морем – СМИ

Самолет дальней радиоэлектронной разведки Bombardier ARTEMIS США выполнил полет над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах.

Как рассказал собеседник журналистов, воздушное судно вылетело из Румынии и вышло над акваторией через точку UDROS, которая находится в подконтрольном диспетчерам Софии районе.

Самолет сделал несколько кругов на высоте порядка 11,5 километра вне трасс, которые определены для полетов гражданской авиации. После этого он проследовал обратно в сторону вылета.

Ранее СМИ сообщали о британском самолете-разведчике Boeing RC-135W Rivet Joint над Черным морем в районе Крыма. Он вылетел с базы Уэддингтон, пересек Европу и вошел в воздушное пространство над акваторией также со стороны Румынии.

Траектория проходила напротив Севастополя. Однако, по информации журналистов, такие полеты для этого самолета являются регулярными.

