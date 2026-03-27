Москвичей предупредили о дождях во второй половине дня 27 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Небольшие дожди ожидаются в Москве во второй половине 27 марта. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, на погоду окажет влияние атмосферный фронт, который приближается к городу с юго-востока. В связи с этим облаков в небе станет больше.

Также метеоролог отметил, что ожидающиеся дожди прервут двухнедельный засушливый период.

При этом температура в Москве в этот день составит плюс 11–13 градусов, а по области – плюс 10–15 градусов.

"В субботу ночью и в начале дня (28 марта. – Прим. ред.) небольшие дожди, ночью – плюс 3 – плюс 5 градусов, днем – плюс 12 – плюс 14 градусов", – заключил Леус.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что появившиеся в столичном небе перистые облака, сравнимые с "ангельскими крыльями", могут говорить о приближении теплового фронта к Москве.

Синоптик объяснил, что такие облака формируются на высоте около 8 или 10 километров, где есть сильные воздушные потоки, но мало влаги. Скорость ветра на этих высотах может превышать 100 километров в час, поэтому водяной пар быстро рассеивается, а облака приобретают вид перьев.

