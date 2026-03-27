Глава Генштаба ЦАХАЛ заявил о риске развала израильской армии

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир предупредил о риске развала израильской армии. Об этом пишет RT со ссылкой на The Jerusalem Post.

По словам Замира, это произойдет, если не будет найдено решение проблемы нехватки личного состава.

Ранее Соединенные Штаты и Израиль в ходе атак на Иран начали применять снаряды, которые остаются на улицах в виде консервных банок. Уточняется, что они взрываются при контакте. Подобные устройства, по данным СМИ, уже привели к гибели нескольких человек.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Президент США Дональд Трамп продлил паузу в ударах по энергетическим объектам Ирана до 6 апреля. По словам американского лидера, соответствующее решение было принято по просьбе иранского правительства.