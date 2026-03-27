ВЦИОМ: две трети россиян верят в высшие силы или святых

Две трети жителей России верят в высшие силы или святых, оберегающих от опасности. Об этом свидетельствуют данные опроса, пишет "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования Аналитического центра ВЦИОМ.

Выяснилось, что более половины россиян верят в духов и божеств, которые покровительствуют военным. Каждый второй допускает существование домового, каждый третий – леших, а каждый пятый – русалок. При этом в общественном сознании они воспринимаются как сказочные архетипы.

Кроме того, почти половина населения признает экстрасенсорные способности. Вера в этом сильнее у пожилых, но уровень вовлеченности высок во всех возрастных группах. Также 90% православных имели опыт обращения хотя бы к одной мистической практике или верят в конкретное мифическое существо.

Шесть из десяти опрошенных посещали целебные источники, половина проверяла гороскопы или консультировалась с астрологами.

Ранее астролог Ольга Мазур рассказала, что рожденные в период с 17 по 25 октября часто наделены даром пророчества. По ее словам, такие люди появляются на свет на границе знаков Весы и Скорпион и являются представителями верхнего знака Ворон.

Они одновременно сочетают в себе две стихии – Воздух и Воду, поэтому для них характерно двойственное поведение.