Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта, 11:55

Общество
Главная / Новости /

ВЦИОМ: две трети россиян верят в высшие силы или святых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Две трети жителей России верят в высшие силы или святых, оберегающих от опасности. Об этом свидетельствуют данные опроса, пишет "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования Аналитического центра ВЦИОМ.

Выяснилось, что более половины россиян верят в духов и божеств, которые покровительствуют военным. Каждый второй допускает существование домового, каждый третий – леших, а каждый пятый – русалок. При этом в общественном сознании они воспринимаются как сказочные архетипы.

Кроме того, почти половина населения признает экстрасенсорные способности. Вера в этом сильнее у пожилых, но уровень вовлеченности высок во всех возрастных группах. Также 90% православных имели опыт обращения хотя бы к одной мистической практике или верят в конкретное мифическое существо.

Шесть из десяти опрошенных посещали целебные источники, половина проверяла гороскопы или консультировалась с астрологами.

Ранее астролог Ольга Мазур рассказала, что рожденные в период с 17 по 25 октября часто наделены даром пророчества. По ее словам, такие люди появляются на свет на границе знаков Весы и Скорпион и являются представителями верхнего знака Ворон.

Они одновременно сочетают в себе две стихии – Воздух и Воду, поэтому для них характерно двойственное поведение.

Читайте также


общество

Главное

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика