Попова сообщила о соответствии морской воды в Анапе гигиеническим нормативам

Морская вода в Анапе после ситуации с загрязнением пляжей соответствует гигиеническим нормативам. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Исследования проводились после Нового года. Надзорное ведомство продолжит следить за состоянием пляжей и воды на Черноморском побережье. Использовать пляжи Анапы для летнего рекреационного отдыха Роспотребнадзор планирует при строгом соблюдении всех требований.

Мазут загрязнил побережье Черного моря в конце 2024 года, когда произошло крушение танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной ЧП стало нарушение сезонных ограничений на судоходство.

В апреле 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для купания 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района. В этом году черноморские пляжи в районе Керченского пролива хотят открыть к 1 июня 2026 года. По словам вице-премьера Виталия Савельева, на данном участке убрано более 90% мазута, а вода пригодна для использования.

В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал эффективным эксперимент по отсыпке песка с ближайших карьеров на пляж в поселке Витязево. Эти мероприятия планируют применить на иных загрязненных пляжах Анапы. По рекомендации Роспотребнадзора толщина дополнительного слоя песка на пляжах должна составлять не менее 50 сантиметров.

Помимо этого, Кондратьев сообщил, что пробы воды в Черном море и грунта на 8 галечных пляжах Анапы, которые ранее были исключены из "опасной зоны" после ЧС с танкерами у Керченского пролива, соответствуют санитарным нормам. В связи с этим данные территории планируют подготовить к началу туристического сезона.

