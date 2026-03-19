19 марта, 14:57

Экология

8 пляжей Анапы могут открыть к туристическому сезону при соответствии проб нормам

8 галечных пляжей Анапы могут открыть к началу туристического сезона. Это произойдет, если пробы воды и грунта продолжат соответствовать санитарным нормам, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В рамках исполнения поручений <…> по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море было принято решение об исключении восьми галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до "Высокого берега" из опасной зоны", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона подчеркнул, что безопасность жителей и гостей Кубани остается безусловным приоритетом.

Побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом в конце 2024 года, когда произошло крушение танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной ЧП стало нарушение капитанами и судовладельцами сезонных ограничений на судоходство.

В апреле 2025-го Роспотребнадзор признал непригодными для купания 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Работы по сбору мазута завершились в сентябре того же года, однако позднее в акватории Черного моря заметили новый разлив нефтепродуктов объемом почти 900 тонн.

Власти региона заявляли, что готовы распределить потоки туристов с пляжного на другие виды отдыха при сохранении запрета на отдых на пляжах Анапы. Например, в прошлом году значительную часть путешественников, которые не смогли поехать в Анапу, принял Ейский район.

экологиярегионы

