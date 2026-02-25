Форма поиска по сайту

25 февраля, 12:57

Регионы

Пляжи Анапы начали восстанавливать после разлива мазута

Фото: ТАСС/Роман Соколов

Пляжи Анапы начали восстанавливать после разлива мазута в результате ЧС с танкерами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

В частности, специалисты тестируют метод с завозом песка с ближайших карьеров. Для начала на один из участков на пляж в селе Витязево планируется насыпать 30–70 сантиметров нового песка.

В оперштабе отметили, что благодаря изучению ближайших карьеров удалось найти песок, который по составу похож на тот, который находится на пляжах. В нем содержатся кварц и биокарбонаты, образованные раковинами моллюсков.

Черноморское побережье оказалось загрязнено мазутом после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в конце 2024 года. Авария произошла из-за нарушения капитанами и судовладельцами сезонных ограничений на судоходство.

В апреле 2025-го Роспотребнадзор признал непригодными для купания 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района Кубани. При этом власти последнего муниципального образования приостановили взимание туристического налога в Новотаманском сельском поселении.

Работы по сбору мазута завершились в сентябре 2025 года, но позднее, в конце октября, в акватории Черного моря обнаружили новый разлив мазута объемом почти 900 тонн. Уточнялось, что сгусток топлива дрейфовал в сторону Таманского полуострова и Темрюка.

