В Черном море увеличены силы для ликвидации разлива мазута

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Группировка сил по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море будет вновь увеличена, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

В регион уже прибыли спасатели Донского спасательного центра, Южного регионального поисково-спасательного отряда, главных управлений МЧС России по Ростовской области и Краснодарскому краю в количестве 180 человек и 17 единиц техники, говорится в сообщении.

Кроме того, организована работа по восстановлению насыпных валов на побережье и установке заградительных сетей вдоль береговой линии. Также специалисты решили усилить мониторинг обстановки при помощи визуального наблюдения и данных с космических спутников.

Разлив мазута в районе Керченского пролива произошел в декабре 2024 года из-за крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Суммарный ущерб экологии от ЧП составил 84,9 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Кубани взыскал 49,56 миллиарда рублей в пользу госбюджета России с владельца "Волгонефть-212". Также Росприроднадзор потребовал взыскать более 35,48 миллиарда рублей с владельца "Волгонефть-239".

Работы по сбору мазута завершились в сентябре 2025 года, но позднее, в конце октября, в акватории Черного моря обнаружили новый разлив мазута объемом почти 900 тонн. Уточнялось, что сгусток топлива дрейфует в сторону Таманского полуострова и города Темрюк.

