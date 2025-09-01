Новости регионов: в Анапе выросло количество диких птиц, пострадавших от мазута

В Анапе резко возросло количество диких птиц, которые пострадали от выброса мазута. Волонтеры реабилитационного центра рассказали, что к ним снова начали привозить животных с химическими ожогами и отравлениями от нефтепродуктов. Зоозащитники предполагают, что это связано с инцидентом, произошедшем в Черном море 29 августа. Тогда в воду попало около 4 тонн нефтехимии.

Небо Хабаровска превратилось в декорацию фантастического фильма. Все из-за грозы, которая выглядела как спецэффект. Тяжелые сизые облака добавили мрачного настроения.

После прорыва дамбы в Красноярском крае пришлось на время перекрыть движение по федеральной трассе в сторону Хакасии и Тувы. Из-за проливных дождей уровень воды в озере Огоньки поднялся до критических отметок, и дамба не выдержала набора. Поток хлынул и на время полностью затопил дорогу.

