01 сентября, 22:30

Новости регионов: в Анапе выросло количество диких птиц, пострадавших от мазута

"Московский патруль": мужчина в столице зарезал экс-супругу, жившую с другим

"Московский патруль": мотоциклист насмерть врезался в бордюр на набережной Москвы-реки

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 1 сентября

В Красноярском крае прорвало дамбу у озера Огоньки

На Калужском шоссе такси врезалось в пассажирский автобус

Новости регионов: в Электростали задержали нарушителя, разбившего стекла на остановке

Футболисты "Интер Майами" и "Сиэтла" подрались после финала Кубка лиги

Спасатели эвакуировали попавших под камнепад альпинистов в Казахстане

Новости регионов: собаку спасли из закрытой в жару машины в Сочи

В Анапе резко возросло количество диких птиц, которые пострадали от выброса мазута. Волонтеры реабилитационного центра рассказали, что к ним снова начали привозить животных с химическими ожогами и отравлениями от нефтепродуктов. Зоозащитники предполагают, что это связано с инцидентом, произошедшем в Черном море 29 августа. Тогда в воду попало около 4 тонн нефтехимии.

Небо Хабаровска превратилось в декорацию фантастического фильма. Все из-за грозы, которая выглядела как спецэффект. Тяжелые сизые облака добавили мрачного настроения.

После прорыва дамбы в Красноярском крае пришлось на время перекрыть движение по федеральной трассе в сторону Хакасии и Тувы. Из-за проливных дождей уровень воды в озере Огоньки поднялся до критических отметок, и дамба не выдержала набора. Поток хлынул и на время полностью затопил дорогу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Кузнеченкова

